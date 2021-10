L’allarme del sindacato medici ospedalieri: “Rischiamo 90mila morti tra i no-vax”

“Sui 3 milioni non coperti dal vaccino ci possiamo attendere nel prossimo anno, se il virus continuerà a circolare, 90mila morti tra i non immunizzati”. E’ l’allarme all’Adnkronos Salute di Carlo Palermo, segretario nazionale Anaao-Assomed, il sindacato dei medici ospedalieri.

“Continuiamo a sostenere l’obbligo vaccinale per tutti contro Sars-CoV-2. Una posizione che tiene conto del fatto che oggi i reparti Covid, sia nella terapia intensiva che in sub intensiva, all’80-90% sono occupati da persone non vaccinate. E se questa situazione si manterrà, sarà a rischio la vita di circa dei 3 milioni di persone che non si sono vaccinate. Ricordo che la letalità del virus, nella popolazione infettata, è del 3%”.

“La politica non ha scelto di fare l’obbligo vaccinale, non si è assunta questo onere – osserva Palermo -. Ha scelto un provvedimento amministrativo, sostitutivo come il Green pass. Una misura surrogata che però, senza l’obbligo” di vaccino, “è necessaria e su cui non si può tornare indietro, perché si metterebbe a rischio la sicurezza dell’intera collettività. Siamo stanchi, come ospedalieri, di dover occupare posti letto in rianimazione e dover rinunciare alla cura delle patologie ordinarie. Questo nel 2020 ha già prodotto una mortalità in eccesso, rispetto all’atteso di 30mila italiani. Questo non è più accettabile, non è eticamente sostenibile”. ADNKRONOS