Ladro seriale nelle osterie ripreso dalle telecamere minaccia di denunciare una delle vittime

Un 27enne marocchino, ritenuto responsabile di diversi furti a Treviso (osterie e locali) avrebbe minacciato di denunciare un noto esercente di Treviso, titolare di una osteria, per aver diffuso le immagini di videosorveglianza in cui si vede chiaramente l’autore del furto. La notizia è stata pubblicata dal Gazzettino che ha intervistato il ristoratore. La minaccia arriva via social dalla sua compagna. Il giovane è stato denunciato ma è tuttora a piede libero. I colpi messi a segno negli ultimi giorni riguarderebbero tre osterie. Le forze dell’ordine lo hanno trovato in possesso di Gratta&Vinci, sigarette, accendini e un po’ di contanti riconducibili ad uno dei locali colpiti.