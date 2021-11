Ladri si arrampicano su un pluviale ed entrano in casa: rubati soldi, ori e armi

Furto d’acrobazia ad Altavilla. Una banda di ladri, nel pomeriggio di lunedì, ha derubato dei residenti di Altavilla arrampicandosi per un pluviale e sottraendo ai proprietari soldi, ori e armi per un valore di circa 15 mila euro, compresi più di 12 mila in contanti. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

I proprietari di casa erano usciti intorno alle 15.30, quando sono entrati in azione i malviventi: quando la famiglia si è allontanata in macchina, la banda si è arrampicata lungo un pluviale, senza dare nell’occhio; quindi, scassinata una portafinestra, i banditi si sono introdotti nell’abitazione. Setacciata la casa, in pochi minuti sono stati portati via tutti i contanti e gli ori, oltre a due pistole (una semiautomatica calibro 9 e un revolver 38, custodite nei comodini della matrimoniale). Ricalatisi dal pluviale, i malviventi si sono allontanati.

Il furto è stato scoperto solo intorno alle 20. Il capofamiglia, un pensionato di 70 anni, ha subito chiamato i carabinieri. Per lui oltre al danno la beffa: l’uomo infatti deteneva regolarmente le armi, ma ora rischia una denuncia per omessa custodia delle armi, in quanto i cassetti dei comodini non erano chiusi a chiave.