La Russa presidente del Senato, arrivano i complimenti di Zaia

“Rivolgo i miei complimenti per l’elezione e un sincero augurio di buon lavoro al neo Presidente del Senato, Ignazio La Russa. Il Senato e il Parlamento in generale sono chiamati sin d’ora a un grande lavoro per dare alla gente le attese risposte e contribuire a fronteggiare la grave crisi economica, anche in rapporto costruttivo con le Regioni e gli Enti Locali. Garantisco ogni collaborazione istituzionale possibile per portare avanti le tante riforme necessarie, tra le quali quella dell’Autonomia, a cui il Veneto tiene particolarmente”.

Lo dice il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, complimentandosi con il nuovo Presidente del Senato per l’elezione alla seconda carica dello Stato.