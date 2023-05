La Procura Regionale archivia la vicenda Zitac: nessuna accusa ad Etra e i suoi vertici

Archiviata dalla Procura Regionale della Corte dei Conti del Veneto la vicenda Zitac. Nessuna accusa per Etra e i suoi vertici

Cittadella, 16 maggio 2023 – Si può finalmente mettere la parola fine al caso “Zitac” che aveva coinvolto Etra sul finire del 2019.

Nei giorni scorsi la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Veneto della Corte dei Conti ha comunicato l’archiviazione dell’istruttoria relativa all’intera vicenda.



Questi i fatti. Alcuni degli allora vertici della Multiutility, erano stati notiziati nel 2019 di un esposto presentato per un presunto (ed oggi indimostrato) danno erariale presuntivamente correlato all’acquisto, perfezionato nel 2014, da parte di Etra, di un terreno allora di proprietà della Zitac (società partecipata dal Comune di Cittadella). L’acquisto era finalizzato alla realizzazione di un eco-centro, originariamente per i Comuni di Cittadella e Tombolo, ai quali si è aggiunto in un secondo momento il Comune di San Giorgio in Bosco. I lavori, per cui è stato dato avvio a dicembre 2022, termineranno presumibilmente entro la fine del 2024.

«Ci rincuora, senz’altro, la notizia dell’avvenuta archiviazione del procedimento “Zitac”, anche se spiace constatare che, a causa di denunce – oggi dimostratesi infondate -, Etra abbia dovuto subire un ingiusto attacco mediatico ed una grave lesione della propria immagine e della propria onorabilità. Sarebbe stato più sensato un approccio più cauto ed attendere i riscontri della Magistratura: in uno stato di diritto le sentenze e le condanne competono solo alla magistratura preposta», dichiara Flavio Frasson, Presidente dell’attuale Consiglio di Gestione di Etra, il quale conclude: «Quel che resta, ad ogni modo, è che, finalmente, si è avuta conferma del corretto operato dell’Azienda».