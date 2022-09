La Polizia festeggia il suo patrono San Michele Arcangelo

Questa mattina, presieduta da Sua Eccellenza il Vescovo Beniamino Pizziol, alla presenza del Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori e delle autorità civili e militari della Provincia, in Piazza Biade, presso la Chiesa di Santa Maria dei Servi, ha avuto luogo la celebrazione di San Michele Arcangelo patrono della Polizia di Stato e dei paracadutisti della “173° Airborne Brigade” degli Stati Uniti d’America.

Per questo motivo alla celebrazione religiosa era presente una folta delegazione delle Forze Armate e dei reparti di paracadutisti U.S.A. di stanza a Vicenza con al vertice il Generale di Divisione Todd R. WASMUND- comandante SETAF e dell’ U.S. Army in Europa.

Il Questore ha voluto ricordare i poliziotti che hanno voluto sacrificare la loro vita per i valori di libertà contenuti nella Costituzione.

La cittadinanza ha voluto essere presente a questa importante cerimonia a testimonianza dell’affetto e vicinanza nei confronti della Polizia di Stato.