La NATO: “Difenderemo l’Ucraina” ma non schiererà truppe nel Paese

La NATO ha attivato “i suoi piani di difesa” per schierare forze aggiuntive nei paesi alleati sul suo fianco orientale e terrà un vertice in videoconferenza venerdì dopo l’attacco della Russia all’Ucraina, ha annunciato giovedì il suo segretario generale.

“La Nato non ha truppe in Ucraina e non ha alcun piano e nessuna intenzione di schierare truppe in questo Paese”, ha affermato anche Jens Stoltenberg dopo un incontro di emergenza degli ambasciatori dei Paesi dell’Alleanza.

“Abbiamo convocato un vertice in videoconferenza domani (venerdì) per analizzare la via da seguire e abbiamo attivato i piani di difesa in modo da poter schierare la capacità della forza di reazione dove sarà necessario”, ha spiegato.

“Abbiamo aumentato la nostra presenza nell’Europa orientale per settimane. Abbiamo migliaia di soldati e invieremo ancora più forze nei prossimi giorni”, ha affermato.