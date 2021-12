“La Città di Vicenza”, è in distribuzione il nuovo numero della rivista del Comune

Tante notizie sulla vita della città, dalla grande mostra sul Rinascimento in Basilica palladiana agli aiuti alle famiglie in difficoltà per gli effetti del Covid

È online, in edicola e in distribuzione negli sportelli comunali, nelle sedi delle circoscrizioni e della Biblioteca Bertoliana il nuovo numero di “La Città di Vicenza”, il notiziario dell’amministrazione comunale.

La rivista presenta i principali progetti e provvedimenti adottati dal Comune di Vicenza.

In questo nuovo numero si parla in particolare della grande mostra “La Fabbrica del Rinascimento” aperta in Basilica palladiana, degli eventi promossi in città nel periodo natalizio, degli aiuti alle famiglie più colpite per gli effetti del Covid e della candidatura di Vicenza a Capitale italiana della cultura 2024.



Il costo per l’ideazione, la progettazione, la realizzazione e la diffusione della rivista è completamente a carico dell’affidatario del servizio ed è, quindi, totalmente gratuito per i cittadini.

La versione online è scaricabile sul sito del Comune al link

https://www.comune.vicenza.it/uffici/cms/notiziariocomunalecittavicenza.php.