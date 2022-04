“La Città di Vicenza”, è in distribuzione il numero di aprile della rivista del Comune

Il nuovo numero di “La Città di Vicenza”, il notiziario dell’amministrazione comunale, è online, in edicola e in distribuzione negli sportelli comunali, nelle sedi delle circoscrizioni e della Biblioteca Bertoliana.La rivista presenta i principali progetti e provvedimenti adottati dal Comune di Vicenza.In questo nuovo numero si parla di Università con il nuovo corso Iuav di design del prodotto che aprirà nella sede dell’ex Aci a San Biagio, edificio di proprietà del Comune di Vicenza.Inoltre si ricorda il percorso di candidatura a Capitale della cultura 2024 che ha portato Vicenza in finale insieme ad altre nove città.Un focus riguarda i progetti del Pnrr, una settantina in tutto per 92 milioni di euro; e poi si parla anche di piano strade con interventi di asfaltatura per 4 milioni di euro e di idee sostenibili per mobilità, boschi urbani ed eventi per una Vicenza più ecologica.Il costo per l’ideazione, la progettazione, la realizzazione e la diffusione della rivista è completamente a carico dell’affidatario del servizio ed è, quindi, totalmente gratuito per i cittadini.La versione online è scaricabile sul sito del Comune al link https://www.comune.vicenza.it/uffici/cms/notiziariocomunalecittavicenza.php