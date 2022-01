L.R. VICENZA – È ufficiale: arriva Lukaku

“La società LR Vicenza comunica di aver acquisito dalla S.S. Lazio, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jordan Lukaku.



Lukaku, terzino sinistro belga, classe ’94, nella scorsa stagione con la maglia del Royal Antwerp ha registrato 29 presenze tra campionato, Europa League e coppa, collezionando 5 assist.

In precedenza per lui quattro stagioni consecutive alla Lazio nelle quali è sceso in campo in 85 occasioni tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League, siglando una rete e fornendo 8 assist. Con la maglia della Lazio ha inoltre vinto la Coppa Italia nel 2018/2019 e la Supercoppa nella stagione 2017/2018.

Ha militato inoltre nel KV Oostende e nell’Anderlecht collezionando 95 presenze, siglando 4 reti e fornendo 10 assist.



Vanta 8 presenze e 3 assist nella Nazionale maggiore del Belgio e la partecipazione al Campionato Europeo del 2016”.