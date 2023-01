Juventus, la rivoluzione tra disdette a DAZN e Sky e iniziative clamorose!

“Popolo Juve: cresce la rivolta” scrive Tuttosport in apertura quest’oggi. Decine di migliaia di tifosi si stanno organizzando per protestare contro la “palese ingiustizia” della Corte Federale. E c’è chi pensa a una class action. Intanto prosegue a spron battuto la strada delle disdette a DAZN e Sky, e pure a TIM e Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera giornali del presidente del Torino Urbano Cairo non molto imparziali nel mettere costantemente alla gogna la Juventus. Una lotta senza quartiere quella del popolo juventino che sta reagendo con una forza inaspettata alla sentenza da tribunale del popolo come più di qualcuno l’ha definita. Una forza che potrebbe fare definitivamente collassare il sistema calcio italiano, che da anni spazza la polvere sotto il tappeto del decrepito salotto. in tutto questo la Lega tace, la FIGC dimostra ancora una volta la propria parzialita’ ed ingiustizia di valutazione giuridica. Gravina? Non pervenuto, nascosto dietro il paravento di un silenzio che l’urlo del popolo juventino sta scoperchiando.