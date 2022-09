Jesolo – Vede straniero con la sua bici rubata: scoppia rissa con tanto di catena

Momenti di tensione martedì sera alle 22 in piazza Marina a Jesolo dove un portiere di notte ha notato un nordafricano che si aggirava con la bici che gli era stata rubata. L’uomo -come riporta il Gazzettino- ha bloccato con veemenza lo straniero, noto in zona, chiedendo la restituzione del velocipede. Il nordafricano si è rifiutato di farlo e ad un certo punto ha inseguito il portiere brandendogli contro una catena del lucchetto fino a che è stato bloccato da passanti. Sul posto le Volanti della Polizia. I due sono stati identificati e la bici è stata trattenuta per accertarne la proprietà