Veneto – Rissa in stazione: emessi 4 Daspo Willy

La Polizia di Padova ha eseguito otto misure di prevenzione personale disposte dal Questore Marco Odorisio, di cui quattro “Daspo Willy” e quattro avvisi orali, nei confronti di quattro cittadini marocchini da 41 a 24 anni, coinvolti in una rissa a colpi di spranga avvenuta venerdì scorso nel Piazzale della Stazione.

All’arrivo sul posto dei poliziotti, allertati da alcuni residenti, un 24enne era stato trovato riverso a terra e sanguinante; aveva riferito di essere stato aggredito senza motivo da due connazionali armati di spranghe di ferro. All’interno dello scalo ferroviario i due connazionali, di 38 e 23 anni, erano stati bloccati e sottoposti a perquisizione da cui erano state scoperte spranghe metalliche lunghe 82 centimetri ancora sporche di sangue.

Un 41enne era stato invece fermato poco distante, visibilmente agitato e in stato di ebbrezza, con il volto e le mani sanguinanti e tagliate. Alla luce della gravità dei comportamenti, il questore Odorisio ha attivato la Divisione Polizia Anticrimine, disponendo nei confronti dei quattro il “Daspo Willy” per tre anni, vietando loro l’accesso e lo stazionamento nel Piazzale della Stazione Ferroviaria, nel Cavalcavia Borgomagno e in tutti i locali e gli esercizi pubblici presenti nell’area, adottando anche l’avviso orale.

Tra i precedenti penali di alcuni di essi sono emersi una rapina in concorso commessa dal 23enne lo scorso 24 gennaio a Castelfranco Veneto (Treviso) ai danni di un coetaneo che, dopo essere stato fatto spogliare era stato derubato del giubbino, del portafoglio e del telefono cellulare.Il 31 ottobre scorso era stato anche per rapina nei pressi della stazione di San Bonifacio Veronese, ai danni di una giovane. Altri precedenti per furto aggravato e rapina sono risultati a carico del 38enne, e una condanna a un anno e 2 mesi del 12 febbraio scorso per il furto con scasso a un’automobile.

Il Questore ha attivato l’Ufficio Immigrazione per l’avvio d’urgenza della revoca del permesso di soggiorno nei confronti del 24enne e del 41enne, mentre per il 38enne, risultato irregolare, sono state avviate le relative procedure di espulsione dal territorio nazionale. ANSA VENETO