Veneto – Violenta rissa tra babygang: 12 denunciati, tra cui 6 minorenni

12 giovani, dei quali 6 minorenni, otto italiani e 4 extracomunitari, sono stati denunciati dai Carabinieri con l’accusa di avere partecipato ad una violenta rissa a Bovolone (Verona).

Tra i denunciati ci sono 4 ragazze, delle quali 3 minori.

Il fatto risale alla notte del 25 ottobre scorso, quando nelle vicinanze di un esercizio pubblico del paese, era scoppiata una rissa che ha coinvolto un nutrito gruppo di persone, sia maggiorenni che minorenni, di nazionalità italiana e straniera.

L’episodio, ricostruito in ogni dettaglio dai militari della Compagnia di Villafranca di Verona e della Stazione di Bovolone, è stato caratterizzato da un’escalation di violenza incontrollata, con l’uso di oggetti contundenti, armi improprie come stecche da biliardo, biglie, bottiglie e persino un coltello, mettendo in serio pericolo l’incolumità pubblica e quella degli avventori.

L’indagine degli investigatori dell’Arma ha permesso di identificare tutti i partecipanti, deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Verona ed a quella per i minorenni di Venezia. ANSA VENETO