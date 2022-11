Investito mentre va in bicicletta: 51enne gravissimo

Nella serata di ieri, un 51enne di Caldogno, Gerardo Capone, è stato travolto da un’automobile mentre pedalava in sella alla sua bicicletta. L’uomo è ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Bortolo, dove sta venendo monitorato.

I fatti poco dopo le 19, collaboratore della società Cresole 80, stava andando agli allenamenti quando è stato investito da un’auto, per cause ancora al vaglio della polizia locale dell’Unione dei Comuni di Caldogno, Costabissara e Isola Vicentina. Ancora ignoto chi abbia investito Capone. Ricevuta la segnalazione, sul posto sono arrivati i mezzi del 118 che hanno intubato e trasportato l’uomo in ospedale. Secondo i primi esami, Capone avrebbe traumi alla testa e alla colonna vertebrale, che hanno portato ad un intervento d’urgenza in sala operatoria.