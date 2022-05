Incontro fra Comune, Rfi e cittadini sul passaggio a livello di Anconetta

Questa mattina a palazzo Trissino si è svolto un incontro tra l’amministrazione comunale, alcuni esponenti del comitato di cittadini residenti nella zona di Anconetta e tecnici della sede staccata di Rfi a Verona, guidati dall’ingegner Giovanni Tamburo.

Oltre al sindaco Francesco Rucco, all’assessore Marco Zocca e al consigliere Roberto Cattaneo erano presenti alcuni rappresentanti della struttura tecnica del servizio Mobilità, trasporti e lavori pubblici del Comune di Vicenza.

Il confronto è stato voluto dal sindaco per cercare di tenere aggiornati i rappresentanti dei cittadini in modo da garantire un livello di trasparenza costante, dando loro anche la possibilità di fare alcune domande direttamente a chi sta procedendo con le varie ipotesi progettuali.

“Già lo scorso 21 aprile – ha fatto sapere il sindaco Francesco Rucco – avevo inviato all’ingegner Tamburo una lettera con la richiesta specifica di supporto attraverso la fornitura di elementi comparatrivi e valutativi tra le diverse ipotesi oggi presenti nel dibattito pubblico. Mi è stato assicurato che entro breve verranno fornite tutte le analisi e le considerazioni tecniche che potranno aiutare ad individuare una scelta condivisa tra tutti. Resta inteso che la regia è in capo gli interlocutori ufficiali che, per questa opera, sono il Comune, la Regione e Rfi. Qualsiasi altro contributo è ben accetto e verrà preso in seria considerazione a patto che non abbia come principale obiettivo la strumentalizzazione politica, cosa che non aiuterebbe e che non farebbe felici nemmeno i cittadini e i componenti del comitato”.

Il sindaco ha chiesto di avere un quadro completo relativo alla pogettazione delle opere di sovrappasso/sottopasso stradale, a partire dallo studio di fattibilità tecnica ed economica e progetto definitivo già predisposti da Rfi; delle opere di sottovia ferroviaria, con interramento della linea, di cui anche alle ipotesi progettuali presentate dall’Associazione Industriali di Vicenza; delle opere di sovrappasso ferroviario, con realizzazione di un viadotto ferroviario e mantenimento della strada al piano attuale.