Gli Alpini di Anconetta si autotassano per sostenere la terapia pediatrica del San Bortolo

“L’incontro dello scorso 8 giugno con Franco Scanagatta Presidente della Fondazione San Bortolo è stato fondamentale per comprendere appieno quanto si prodigano per la salute di tutti i vicentini sostenendo le strutture sanitarie della città e della provincia. – Racconta Venanzio Pertile, presidente del Gruppo Alpini e Amici del Gruppo Alpini di Anconetta – Quella sera stessa il nostro Consiglio Direttivo ha deciso di mettersi in moto con una raccolta fondi tra i soci”.

Si sa gli Alpini nella sensibilità e nell’efficienza non sono secondi a nessuno, lo racconta il loro libro Verde della solidarietà ma anche l’impegno di ogni giorno. Infatti, sono già stati consegnati i 3.000,00 euro raccolti grazie a un’autotassazione tra il Gruppo Alpini e Amici del Gruppo Alpini di Anconetta. Detto e fatto saranno destinati alla Terapia Semintensiva Pediatrica.

“Questo assegno è un modo per dimostrare quanto abbiamo a cuore questi bambini, sperando, con questo piccolo contributo, di aiutare la Fondazione a dare un sorriso in più a loro e alle loro famiglie, garantendo la migliore assistenza possibile” conclude Walter Moresco, promotore del progetto.

“La nostra sincera gratitudine al Gruppo Alpini di Anconetta e a tutti coloro che gli sono vicini. Ogni singola iniziativa è un aiuto importante per noi – sottolinea Franco Scanagatta –dal quale deriva anche la grande responsabilità di supportare il più possibile il nostro ospedale ma anche i medici e gli operatori sanitari che vi lavorano, così da garantire ai pazienti un ambiente accogliente e un’attenta assistenza”.