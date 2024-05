VICENZA – Hub di SVT all’ex Lanerossi e impatto sui residenti: interrogazione di Colombara

Riceviamo e pubblichiamo l’interrogazione di un consigliere di maggioranza (Per una Grande Vicenza), Raffaele Colombara sull’area ex Lanerossi, per la quale è prevista l’acquisizione in questi giorni per la realizzazione di un Hub di Svt.

“Premesso che è notizia di questi giorni – scrive Colombara – l’annuncio dell’avvio di una procedura per l’acquisizione dell’area ex Lanerossi per la realizzazione di un nuovo hub per autobus SVT e che vede coinvolti Provincia, Comune, SVT.

Tale notizia è giunta inattesa ed ha suscitato notevole preoccupazione tra i cittadini di Vicenza, in particolare tra i residenti della zona interessata (via Rossi, vicolo De Campesani, via Vaccari ecc.), che temono un aggravio dell’impatto sull’ambiente e sulla qualità della vita derivante dalla vicinanza del sito ad un’area densamente abitata (sono note le problematiche già riscontrate negli anni derivate dalla presenza di hub simili sparsi nella città e che qui si riproporrebbero); e derivante dall’aumento del traffico veicolare.

L’area ex Lanerossi si trova infatti in una zona già fortemente congestionata dal traffico, soprattutto nelle ore di punta mattutine e serali, a causa della presenza di diverse attività industriali e commerciali.

Già notevole è inoltre l’impatto del progetto TAV sull’area, visto che comporterà la realizzazione di nuove infrastrutture e la demolizione del cavalcavia di Ponte Alto, con un ulteriore aggravio della viabilità.

Tra le altre informazioni disponibili risultano la commissione di uno studio di prefattibilità e sostenibilità da parte di SVT, l’indicazione del valore stimato dell’area di 600.000 euro e la previsione di una strada di collegamento diretta tra l’area e viale Milano, cui si aggiungono anche alcune criticità, come il possibile mancato utilizzo della struttura di via Fusinieri, per la quale SVT paga un affitto oneroso, e l’arrivo dei mezzi BRT prima della costruzione della linea dei bus elettrici, opera compensativa Tav.

In particolare, in merito alla previsione di una strada di collegamento diretta tra l’area e viale Milano utilizzando il vecchio sedime ferroviario, giova ricordare che nel dibattito pubblico succedutosi negli anni sono emerse diverse proposte, anche dallo stesso consigliere scrivente, condivise con i cittadini, tutte volte alla realizzazione, su quel sedime ed attorno, di un percorso alternativo ciclo pedonale, attrezzato, nel verde, che da San Lazzaro porti in centro città.

Considerato che:

Il Comune di Vicenza ha il dovere di tutelare la salute e il benessere dei cittadini e di promuovere una mobilità sostenibile.

Il sottoscritto Consigliere comunale

CHIEDE

al Signor Sindaco:

Di fornire ulteriori dettagli sullo studio di prefattibilità e sostenibilità commissionato da SVT, specificando gli scenari valutati e le relative conclusioni.

Di chiarire se sono state valutate alternative all’ubicazione dell’hub nell’area ex Lanerossi, come peraltro già richiesto in precedenza, in particolare con riferimento all’utilizzo di aree meno congestionate o già adibite a servizi di trasporto pubblico.

Se sia stato valutato nello specifico come la realizzazione di un nuovo hub per autobus nell’area ex Lanerossi potrebbe comportare un aggravio dell’inquinamento atmosferico e acustico, nonché un aumento del traffico veicolare e dei rischi per la sicurezza stradale.

Di illustrare le misure che l’Amministrazione intenderebbe adottare per mitigare l’impatto ambientale e sulla qualità della vita derivante dalla realizzazione dell’hub autobus SVT nell’area ex Lanerossi.

Di chiarire il futuro della struttura di via Fusinieri in caso di realizzazione dell’hub nell’area ex Lanerossi.

Di valutare la fattibilità di anticipare la costruzione della linea dei bus elettrici rispetto all’arrivo dei mezzi BRT, per evitare un aggravio del traffico veicolare nell’area ex Lanerossi.

L’utilizzo del vecchio sedime ferroviario per la realizzazione di un percorso ciclopedonale rappresenterebbe un’alternativa valida e sostenibile per la mobilità cittadina: di valutare la fattibilità di realizzare un percorso ciclopedonale attrezzato nel verde che colleghi San Lazzaro al centro storico, utilizzando il vecchio sedime ferroviario che passa a fianco dell’area ex Lanerossi.