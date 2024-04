Giornata nera per gli allergici: aumenta il livello di pollini nell’aria

Torna il bel tempo ed esplode la primavera, con il suo carico di pollini. Giornate pesanti per gli allergici che, dopo le settimane di pioggia, ora soffrono gli alti livelli di pollini nell’aria. Come rilevato dal sito 3bmeteo, da qualche giorno nell’aria il livello di diffusione dei pollini è aumentato.

I bollettini pollinici settimanali e la previsione a tre giorni, disponibile anche sul proprio smartphone scaricando varie app, garantiscono un servizio prezioso e danno alle persone allergiche tutte le informazioni utili per evitare quanto più possibile il contatto con gli allergeni responsabili dell’allergia.

Le principali cause di allergia ai pollini sono dovute ai pollini delle graminacee e della betulla.Tuttavia, negli ultimi anni, si sono aggiunte altre piante, non autoctone, che rappresentano una fonte di non poco disagio per le persone allergiche. Un esempio è l’ambrosia, una pianta esotica invasiva originaria del Nord America, molto allergenica, che si sta diffondendo sempre di più anche qui in Europa; un altro esempio è la pianta di olivo che, grazie alle temperature più calde dovute ai cambiamenti climatici, è sempre più presente.

Consigli utili per le persone allergiche

Starnuti, lacrimazione, naso chiuso e prurito sono i tipici sintomi di un’allergia ai pollini. È il contatto con i pollini che può far scatenare l‘allergia. Ecco alcuni consigli utili: ridurre l‘attività all‘aperto nelle giornate assolate e ventilate, soprattutto nei luoghi dove crescono le piante responsabili della propria allergia, all’aperto proteggere gli occhi indossando occhiali da sole e cappellino con visiera, fare la doccia dopo aver trascorso del tempo all’aperto per lavare via il polline che potrebbe essere rimasto intrappolato nei capelli, durante la stagione pollinica evitare di far asciugare il bucato all’aperto, nel caso di viaggi consultare i calendari dei pollini della zona di destinazione (www.pollnet.it).