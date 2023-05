VICENZA – Ascom: “Bene ipotesi condivisa interramento binari ad Anconetta”

Il presidente Nicola Piccolo: “Bene i segnali di convergenza su una soluzione che mantiene la continuità dell’asse viabilistico e commerciale”

Da un lato la prossima “missione” del comitato “Anconetta Futuro” a Modugno, per vedere l’opera di interramento dei binari realizzata in provincia di Bari, che potrebbe essere presa a modello come soluzione utile per risolvere il “nodo” Anconetta; dall’altra, la presa di posizione di alcuni dei candidati sindaco di Vicenza, che si sono pronunciati a favore dell’interramento. Confcommercio Vicenza vede aprirsi uno spiraglio interessante per risolvere la criticità viabilistica legata al passaggio a livello di Anconetta, la cui ipotesi di eliminazione ha già in passato generato un ampio dibattito a livello cittadino.

“Abbiamo sempre espresso la necessità che qualsiasi intervento studiato per Anconetta garantisca comunque la continuità della via al passaggio veicolare – è il commento di Nicola Piccolo, presidente di Confcommercio Vicenza -. Bene dunque i segnali di convergenza su una soluzione che mantiene la continuità dell’asse viabilistico e commerciale tra viale Trieste e viale Anconetta fino a Ospedaletto, anche se poi dalle ipotesi si deve passare ai fatti con progetti e risorse”. Il presidente Piccolo sottolinea quanto sia importante trovare una soluzione ottimale per questo ambito: “Stiamo parlando di uno dei principali assi di ingresso della città, dunque strategico da un punto di vista viabilistico. E stiamo parlando anche di un’arteria servita da una vitale rete di esercizi commerciali che si sostiene anche grazie all’importante apporto economico garantito dai flussi veicolari per l’entrata e l’uscita dalla città: una soluzione che non stravolga la viabilità è dunque essenziale, per i commercianti, ma anche per l’impatto che può avere sulla cittadinanza”. Anche perché, tutta la questione andrebbe vista con uno sguardo più ampio, sottolinea il presidente Piccolo: “il “nodo” Anconetta va considerato anche alla luce dell’impatto che avrà il prolungamento di via Aldo Moro sui flussi di traffico. Un motivo in più per valutare molto bene l’intervento che si vorrà fare”.

Per dire, come sostenuto in più occasioni da Confcommercio Vicenza, che ogni scelta va ricondotta ad una progettualità complessiva, “considerando gli interventi in un’ottica unitaria e verificando puntualmente gli impatti sociali, economici, infrastrutturali, ambientali di ogni decisione”, conclude il presidente di Confcommercio Vicenza.