Incidente mortale inA4: muore donna 39enne, miracolosamente illesa una bambina

Poco prima di mezzanotte, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in A4, all’altezza del casello di Montebello, a causa di un tamponamento che ha visto un’automobile tamponare e finire sotto un camion. Nell’impatto una donna di 39 anni, di origine marocchina e residente in Romania, è rimasta uccisa ma fortunatamente la bambina che era in macchina con lei è sopravvissuta. Sul posto è intervenuto il personale che stava sfalciando l’erba in autostrada. L’auto è stata estratta dall’autogru dei pompieri, ma per la 39enne non c’era niente da fare. Sul posto anche il personale dell’autostrada e la polstrada.