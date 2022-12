Una lunghissima coda si è formata nel tratto Vicentino della A4 per un incidente avvenuto alle 16.30 tra gli svincoli di Vicenza Ovest e Vicenza Est in direzione di Venezia. Fortunatamente non vi sarebbe alcun ferito, ma un furgone ha preso fuoco e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Le code si sono allungate fino a Montebello (tratto Montebello Vicenza Ovest)