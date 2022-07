Piromane a Parco Querini? Doppio incendio nel giro di un’ora

I vigili del fuoco di Vicenza sono intervenuti alle 19 a Parco Querini per l’incendio di tre fusti, posizionati sul lato vicino all’ospedale. Si tratta di fusti utilizzati normalmente come sedute. Non è chiara la causa dell’incendio. I pompieri hanno circoscritto le fiamme prima che si propagassero alla vegetazione circostante.

Poco prima delle 20 i vigili del fuoco sono tornati per un secondo piccolo incendio. Questa volta di una panchina presente in un parco giochi. Lievi i danni provocati. Sul posto anche la Polizia Locale.

Non è escluso che gli incendi siano di carattere doloso