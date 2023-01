Il prefetto Caccamo incontra i Carabinieri di Vicenza

Nella circostanza, il Comandante Provinciale ha illustrato al Prefetto le attività condotte dall’Arma in tutto il territorio della provincia. In particolare, oltre a sottolineare il quotidiano impegno dei Carabinieri nei servizi preventivi e repressivi della criminalità comune, si è voluta evidenziare l’importanza delle attività finalizzate a mantenere sana l’economia delle piccole e medie imprese locali, scongiurando il rischio di possibili infiltrazioni della criminalità organizzata. Riveste, infatti, fondamentale importanza l’attività informativa condotta dai Carabinieri sin dai minori livelli ordinativi, dalle Stazioni al Comando Provinciale, per fornire al Prefetto un qualificato supporto. Nel corso del breve ma significativo incontro, il Comandante Provinciale ha voluto confermare la disponibilità dell’Arma alla sinergia con le altre forze dell’ordine, nel coordinamento attuato tramite il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Prima dei saluti finali, il Prefetto, alla presenza dei Comandanti delle Compagnie e di una rappresentanza di Comandanti di Stazione, ha ringraziato sentitamente l’Arma dei Carabinieri della