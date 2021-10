Il miglior Tiramisù del mondo è bassanese!

Un bassanese si è aggiudicato il titolo di campione del mondo della Tiramisù World Cup 2021, competizione dedicata al noto dolce. Il vincitore si chiama Stefano Serafini, 62 anni, gioielliere, originario di Venezia ma residente a Bassano e che ha vinto nella categoria ‘ricetta originale’, quindi quella secondo cui il dolce viene preparato con gli ingredienti tradizionali: uova, zucchero, mascarpone, savoiardi, caffè, cacao.

La finale della competizione si è svolta in piazza dei signori a Treviso. Serafini ha avuto la meglio di Elisa Orfei, trevigiana, e di Nicola Ottaviani, veronese, quest’ultimo vincitore del premio Hausbrandt per la miglior valorizzazione del caffè. Nella categoria ‘ricetta creativa’ ha invece vinto Elena Bonali, milanese residente in Belgio (sotto in foto con Serafini).