Il Consiglio di Stato annulla l’addizionale comunale di Venezia sui voli dal Marco Polo

Il Consiglio di Stato ha annullato l’addizionale comunale di 2,50 euro istituita dal Comune di Venezia per i passeggeri in partenza dall’aeroporto Marco Polo di Tessera.

La concessionaria Save ha espresso “grande soddisfazione” per questa decisione. I giudici amministrativi di secondo grado hanno accolto l’appello presentato da Save e da altri, ribaltando la sentenza emessa dal Tar Veneto. La delibera comunale del 23 dicembre 2022, che introduceva l’addizionale comunale sulla tassa d’imbarco, è stata quindi annullata.

Secondo Save, il Consiglio di Stato ha riconosciuto “l’erroneità degli atti del Comune di Venezia”, sia per quanto riguarda le procedure seguite, sia per la mancanza di una motivazione adeguata alla base della decisione. Questo esito è in linea con la posizione di Save, che ha sempre sostenuto che la nuova tassa avrebbe danneggiato lo sviluppo del terzo scalo intercontinentale nazionale e l’area servita dall’aeroporto, compromettendo mobilità, occupazione e crescita economica.