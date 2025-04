HBO svela il primo cast della serie TV su Harry Potter: Lithgow è Silente, Frost sarà Hagrid. Incognita Voldemort: sarà Cillian Murphy?

Confermati anche Paapa Essiedu nel ruolo di Severus Piton e Janet McTeer come Minerva McGranitt. La serie debutterà nel 2026 su Max e HBO.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

La HBO ha annunciato i primi nomi ufficiali del cast della nuova serie TV dedicata a Harry Potter, confermando così alcune delle voci che circolavano da mesi e mettendo fine a molte speculazioni tra i fan.

John Lithgow sarà il nuovo volto di Albus Silente, Paapa Essiedu interpreterà Severus Piton, Janet McTeer vestirà i panni di Minerva McGranitt, mentre Nick Frost darà vita a Rubeus Hagrid. I quattro attori sono stati confermati come personaggi fissi della serie.

Tra le altre novità del cast, Luke Thallon sarà Quirinus Raptor (Quirrell) e Paul Whitehouse interpreterà Argus Gazza (Filch), entrambi con ruoli guest e ricorrenti.

La serie, prodotta da Francesca Gardiner (showrunner e sceneggiatrice) e Mark Mylod (regista e produttore esecutivo, noto per Succession), è pensata per durare oltre un decennio e sarà un adattamento fedele dei sette romanzi di J.K. Rowling, che partecipa come produttrice esecutiva.

“Siamo entusiasti di lavorare con attori così straordinari,” hanno dichiarato Gardiner e Mylod. “Non vediamo l’ora che il pubblico possa vederli dare nuova vita a questi personaggi iconici.”

I nuovi volti della magia

Lithgow, vincitore di sei Emmy, due Golden Globe, un Tony Award e un Olivier Award, subentra a Richard Harris e Michael Gambon nel ruolo del preside di Hogwarts. Paapa Essiedu, acclamato per I May Destroy You e The Lazarus Project, interpreterà il complesso professore di pozioni Piton, originariamente interpretato da Alan Rickman.

Janet McTeer, già premiata con un Tony e un Golden Globe, sarà McGranitt, mentre Frost – noto per le sue interpretazioni comiche in L’alba dei morti dementi e Hot Fuzz – raccoglie l’eredità di Robbie Coltrane nel ruolo del mezzo gigante Hagrid.

Il casting ha già acceso il dibattito tra i fan, divisi su alcune scelte: la presenza di un attore americano per Silente, ad esempio, o le discussioni online sul volto nuovo di Piton. Le polemiche non sembrano però rallentare la produzione.

In attesa del trio principale

Non sono ancora stati annunciati gli interpreti di Harry, Hermione e Ron, ma la Warner Bros ha già condotto un casting aperto per bambini tra i 9 e gli 11 anni lo scorso autunno. Voci insistenti indicano Cillian Murphy tra i favoriti per interpretare Voldemort.

La serie arriverà su Max (il nuovo servizio streaming di HBO) nel 2026, a quasi trent’anni dall’uscita del primo libro (Harry Potter e la Pietra Filosofale) e quindici dall’ultimo film della saga. L’obiettivo dichiarato è offrire “un adattamento fedele” dei romanzi, con una maggiore attenzione ai dettagli rispetto agli otto film originali.

Il peso dell’eredità Rowling

Nonostante il coinvolgimento diretto dell’autrice, J.K. Rowling resta una figura controversa per via delle sue dichiarazioni sulle persone transgender, che hanno diviso anche le star del franchise cinematografico.

Tuttavia, l’universo magico da lei creato – tra libri, cinema, teatro e videogiochi – ha generato un valore stimato di oltre 26 miliardi di dollari e conserva un’enorme base di fan in tutto il mondo.

Secondo HBO, ogni stagione della nuova serie coprirà un singolo libro, promettendo “ambientazioni spettacolari, personaggi iconici e nuove avventure per le generazioni future di lettori e spettatori.”