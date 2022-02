Guerra in Ucraina: boom dei prezzi di grano e petrolio, aumenterà prezzo di pane e pasta

I prezzi del grano sono saliti a un massimo di nove anni poiché gli investitori si preoccupano di una potenziale interruzione dell’offerta, poiché la Russia, il principale esportatore di grano al mondo, potrebbe entrare in guerra. Ciò aumenta ulteriormente i costi dei prodotti alimentari di base in tutto il mondo.

L’escalation della crisi sull’Ucraina ha suscitato timori che le spedizioni dalla Russia, che è un peso massimo del commercio mondiale di cereali, potrebbero essere influenzate. Qualsiasi sanzione da parte delle potenze mondiali potrebbe minacciare una fonte vitale di approvvigionamento in un momento in cui condizioni meteorologiche sfavorevoli e una forte domanda hanno già ridotto le scorte di colture.

I futures sul grano degli Stati Uniti sono attualmente in rialzo del 5,90% e vengono scambiati a $ 926,12, il più alto dal 2012. Jack Scoville, vicepresidente di Price Futures Group Incorporated a Chicago ha dichiarato: “ Non so quanto stiamo andando in alto. Dipenderà davvero da quanto questa crisi sfugga di mano”.

I PREZZI DEL PETROLIO ESPLODONO

Il prezzo del petrolio è alle stelle. Per la prima volta dal 2014 il prezzo di un barile di WTI americano ha superato i 100 dollari. Il barile di Brent del Mare del Nord in consegna lo stesso mese ha preso l’8,76% a 105,28 dollari, sempre al suo massimo dal 2014.