Gli auguri della Polizia dal cuore di Vicenza

La Polizia di Stato con queste immagini vuole porgere un messaggio di augurio e di speranza a tutti i cittadini per il nuovo anno. Nel filmato, i poliziotti decorano l’albero di Natale insieme ai bambini e, idealmente, a tutti coloro con i quali durante l’anno sono state condivise esperienze di lavoro e prossimità. Sull’albero una piccola pallina della Polizia, presente sugli abeti delle piazze più importanti d’Italia, vuole suggellare il legame con le nostre comunità per le quali ogni giorno siamo impegnati per garantire la sicurezza con la massima attenzione ai più fragili. Nel medesimo spirito, il Questore di Vicenza Dr. Antonino Messineo augura a tutti un sereno Natale ed un anno nuovo pieno di speranza. Per meglio valorizzare le peculiarità del territorio ed in particolare il fascino del centro storico di Vicenza sono state scattate delle foto nella splendida cornice di Piazza dei Signori, addobbata con luci natalizie. Un tributo della Polizia di Stato alla Provincia di Vicenza ed ai vicentini che abitano e valorizzano un territorio pieno di fascino, di storia, di cultura.