Gira con una moto mascherata da bicicletta e fa un incidente: ‘ciclista’ nei guai

Qualche settimana fa due pattuglie del Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino di Schio sono intervenute in viale dell’Industria di Schio, per il rilievo di un incidente. Giunti sul posto, gli agenti, hanno accertato lo scontro tra un’auto e quello che, a prima vista, sembrava essere un velocipede a pedalata assistita. Nella circostanza l’automobilista non aveva notato il passaggio del velocipede, circolante su pista ciclabile, su uno degli attraversamenti ciclabili di viale dell’industria, poco prima della rotatoria presente con via Veneto.

Ad avere la peggio il conducente del veicolo a pedali che è rovinato sull’asfalto ed è trasportato da ambulanza presso il nosocomio di Santorso. Ad un attento esame degli agenti intervenuti, non è sfuggito come quella che appariva come bicicletta a pedalata assistita, fosse di fatto dotato di un acceleratore a manopola.

I vigili hanno quindi sequestrato in via cautelare il mezzo al fine di sottoporlo a successiva perizia a mezzo banco prova, la quale accertava la capacità del veicolo di raggiungere oltre i 22 km/h con il solo ausilio dell’acceleratore collegato al motore elettrico, in modo totalmente indipendente dalla pedalata. In considerazione del fatto che il Codice della Strada consente sì l’utilizzo di bici elettriche dotate di acceleratore autonomo, ma con limitatore ai 6 km/h, tale veicolo doveva essere considerato un vero e proprio ciclomotore, con tutte le conseguenze del caso. Al “ciclista” venivano perciò contestate le violazioni del caso per guida senza patente, senza copertura assicurativa, immatricolazione, targa e casco, nonchè il mancato utilizzo della carreggiata destinata allo scorrimento dei ciclomotori ed il veicolo veniva sequestrato ai fini della confisca per la successiva distruzione.

L’azione della Polizia Locale si inserisce in una più ampia serie di controlli di prevenzione e repressione di fenomeni legati all’utilizzo di nuovi dispositivi quali monopattini e biciclette elettriche.