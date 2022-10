Germania: via libera alla legalizzazione della cannabis (sarà prodotta sotto controllo pubblico e lo Stato ci guadagnerà)

La cannabis ricreativa in Germania potrebbe arrivare presto. Concordando sull’argomento, mercoledì 26 ottobre, l’esecutivo ha aperto la strada alla legalizzazione della cannabis per uso ricreativo per adulti, previa approvazione della legge europea, ha annunciato il ministro della Salute tedesco, Karl Lauterbach. Le linee principali del progetto mirano a porre la produzione e il commercio di cannabis sotto “controllo pubblico” e in particolare autorizzare l’acquisto e il possesso “di una quantità massima di 20 fino a 30 grammi” per consumo personale, come ha dettagliato durante un conferenza stampa.

Il documento di lavoro del governo di Olaf Scholz chiede il “controllo pubblico della filiera della cannabis” con l’obiettivo di “garantire la protezione della salute e arginare la criminalità organizzata e il mercato nero” . Concretamente, si tratta di organizzare “la produzione, la consegna e il commercio di cannabis ricreativa in un quadro di licenze controllate dallo Stato” . Resta invece severamente vietato l’uso ricreativo di questa droga da parte dei minori di 18 anni.

Necessario accordo con l’UE

Promessa dal governo di coalizione tra socialdemocratici, verdi e liberali del FDP quando è stato formato un anno fa, questa riforma faro avrebbe reso la Germania uno dei paesi più liberali d’Europa. Il ministro della Salute socialdemocratico lo ha giustificato con la volontà di “ottenere una migliore protezione dei bambini e dei giovani” , ritenendo che la politica in materia fino ad ora “non fosse stata realmente efficace” . “Se tutto va bene, penso che la legalizzazione potrebbe avvenire nel 2024”.