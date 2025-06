20 piantine di cannabis in casa: denunciato

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nella serata di martedì, gli Agenti della Squadra Volante sono intervenuti in via Maurisio in merito a una segnalazione di lite in atto tra un uomo e una donna. Giunti sul posto, gli Operatori della Polizia di Stato sono entrati nell’appartamento segnalato, la cui porta era aperta e hanno trovato un uomo e una donna che discutevano animatamente.

Mentre li dividevano, gli Agenti hanno sentito un odore strano; controllando l’abitazione hannon infatti rinvenuto, in un angolo del terrazzo, celate da un telo di colore verde, numerose piante di Cannabis, che il proprietario dell’appartamento ammetteva essere di sua proprietà e di star coltivando per hobby.

Lo stesso identificato per D.A.T., 60enne cittadino italiano, veniva accompagnato negli uffici della Questura di Vicenza per essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici; mentre le 20 piante, suddivise in 5 vasi, venivano sottoposte ad accertamenti narcotest per cannabinoidi che davano esito positivo.

L’uomo è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per coltivazione di sostanze stupefacenti.