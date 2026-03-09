Un lampo infuocato terrorizza le basi americane in Germania: missile o meteorite?

KAISERSLAUTERN, Germania — Una palla di fuoco luminosa che ha squarciato il cielo domenica sera sopra la più grande comunità militare statunitense in Europa e altre basi vicine, inizialmente scambiata da molti testimoni per un razzo, era in realtà un meteorite. La notizia è stata confermata dalle autorità tedesche e riportata da Stars and Stripes.

I funzionari della Renania-Palatinato, regione che ospita la base aerea di Ramstein, la base aerea di Spangdahlem e numerose installazioni dell’esercito americano, hanno ricevuto diverse chiamate di emergenza che segnalavano una striscia di luce brillante e un forte boato.

“L’evento non è correlato ad alcuna attività militare”, ha dichiarato l’Ufficio per la protezione antincendio e dai disastri, precisando che non ci sono stati feriti, solo danni isolati a proprietà.

L’avvistamento arriva in un periodo di alta tensione in Europa per l’escalation del conflitto in Medio Oriente tra Iran e forze congiunte di Stati Uniti e Israele. Dall’inizio della guerra, il 28 febbraio, l’Iran ha colpito numerose basi statunitensi e alleati nella regione con missili e droni.

Decine di migliaia di militari, civili e famiglie di stanza a Ramstein e in altre basi della Renania-Palatinato costituiscono la più grande comunità militare americana fuori dagli Stati Uniti. Anche testimoni in altri stati tedeschi con presidi militari americani, come Baden-Württemberg e Assia, hanno confermato di aver visto la palla di fuoco.

Osservatori da Germania, Belgio, Francia e Paesi Bassi hanno condiviso resoconti e immagini sul sistema di segnalazione dell’International Meteor Organization, che raccoglie avvistamenti in tutto il mondo. Le autorità hanno riferito che il meteorite si è frantumato nell’atmosfera e alcuni frammenti hanno raggiunto il suolo intorno alle 19:15 ora locale.

A Coblenza, a circa 85 miglia a nord di Ramstein, frammenti del meteorite hanno colpito il tetto di un edificio residenziale, creando un buco grande quanto un pallone da calcio. I residenti si trovavano in un’altra stanza e nessuno è rimasto ferito, secondo la polizia locale riportata dall’emittente pubblica tedesca SWR.

La polizia di Kaiserslautern ha sottolineato che “non vi è alcuna indicazione di un incidente legato alla sicurezza” e che l’evento è stato puramente naturale.