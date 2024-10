Pneumatici invernali: manca poco all’obbligo. Ecco la normativa nei Paesi europei

Dal 15 novembre al 15 aprile sarà obbligatorio viaggiare con dotazioni invernali, ossia con pneumatici invernali montati o con catene a bordo, anche in assenza di neve.

Pneumatici invernali: cosa sono?

Le gomme invernali, note anche come termiche, sono identificate dalla sigla M+S e devono essere omologate, con il marchio “E” seguito da un numero che indica il Paese di omologazione e il numero di serie.

Sanzioni

Chi non rispetta l’obbligo rischia una multa che varia tra 80 e 318 euro e potrà ricevere l’intimazione a non proseguire il viaggio senza le dotazioni necessarie.

La normativa sui pneumatici invernali nei Paesi europei varia considerevolmente, con alcune nazioni che impongono obblighi severi, mentre altre si limitano a raccomandazioni o non richiedono alcuna misura specifica. Ecco una panoramica delle principali normative in alcuni Paesi europei:

1. Italia

Dal 15 novembre al 15 aprile, nelle aree soggette all’obbligo, è necessario viaggiare con pneumatici invernali (marcati M+S) o avere catene da neve a bordo. L’obbligo è valido anche in assenza di neve. Le sanzioni per chi non rispetta queste regole possono variare tra 80 e 318 euro.

2. Austria

Dal 1° novembre al 15 aprile, è obbligatorio utilizzare pneumatici invernali in caso di condizioni invernali (neve, ghiaccio, o poltiglia di neve). Le vetture e i camion fino a 3,5 tonnellate devono avere pneumatici invernali o catene montate su almeno due ruote motrici. Per i camion oltre 3,5 tonnellate, l’obbligo di avere pneumatici invernali e catene a bordo è valido in ogni condizione meteorologica. Le multe per mancato rispetto possono arrivare fino a 5.000 euro.

3. Germania

In Germania, l’uso di pneumatici invernali è obbligatorio in caso di condizioni invernali (neve, ghiaccio, fango, ecc.). Non vi è una data fissa per l’obbligo, ma i veicoli devono essere dotati di gomme invernali nel momento in cui le condizioni lo richiedono. Le gomme devono avere la marcatura M+S o il simbolo del fiocco di neve. Le sanzioni variano da 60 a 120 euro, oltre a punti sulla patente.

4. Francia

In alcune regioni montane della Francia (come i Pirenei e le Alpi), dal 1° novembre al 31 marzo, è obbligatorio avere pneumatici invernali montati o catene a bordo. Fuori da queste aree, non vi è un obbligo generalizzato, ma le catene o le gomme invernali sono comunque consigliate in caso di condizioni climatiche avverse.

5. Svizzera

In Svizzera non esiste un obbligo legale per i pneumatici invernali, ma sono raccomandati in caso di neve o ghiaccio. Tuttavia, se un veicolo non è equipaggiato in modo adeguato e causa un incidente o intralci il traffico, il conducente può essere multato o considerato responsabile dei danni.

6. Svezia

Dal 1° dicembre al 31 marzo, in caso di condizioni invernali, l’uso di pneumatici invernali è obbligatorio. Le gomme devono avere una profondità minima del battistrada di 3 mm e possono essere chiodate o non chiodate. L’obbligo riguarda anche i veicoli stranieri.

7. Norvegia

Non esiste un obbligo generale per i pneumatici invernali in Norvegia, ma l’auto deve essere dotata di pneumatici adeguati alle condizioni meteorologiche. In caso di ghiaccio o neve, è essenziale avere gomme invernali o catene, e l’uso di pneumatici chiodati è permesso dal 1° novembre fino alla prima settimana di aprile. L’obbligo di pneumatici invernali con battistrada di almeno 3 mm è valido anche per i veicoli pesanti.

8. Finlandia

Dal 1° novembre al 31 marzo, è obbligatorio l’uso di pneumatici invernali in caso di condizioni climatiche invernali. I pneumatici chiodati possono essere utilizzati dal 1° novembre fino alla prima settimana dopo Pasqua. I veicoli devono avere un battistrada minimo di 3 mm.

9. Belgio e Paesi Bassi

In Belgio e nei Paesi Bassi non esiste alcun obbligo di montare pneumatici invernali, anche se sono consigliati in caso di neve o ghiaccio. Non ci sono sanzioni specifiche per la mancata dotazione di pneumatici invernali, ma la responsabilità può ricadere sul conducente in caso di incidenti.

10. Spagna

In Spagna, l’uso di pneumatici invernali non è obbligatorio in tutto il territorio, ma può esserlo in alcune aree montane durante l’inverno, quando vengono installati segnali stradali che richiedono catene o pneumatici da neve. Fuori da queste aree, è sufficiente avere le catene a bordo.

11. Polonia

Non c’è un obbligo legale per i pneumatici invernali, ma sono fortemente raccomandati durante i mesi invernali. Le gomme devono avere un battistrada minimo di 1,6 mm.

12. Slovenia

Dal 15 novembre al 15 marzo è obbligatorio avere pneumatici invernali o catene da neve a bordo. Le gomme devono avere un battistrada minimo di 3 mm.