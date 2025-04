Gesto idiota di uno youtuber americano: cerca di entrare in contatto con la tribù più isolata e protetta del mondo e viene arrestato

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO – CLICCA QUI

Nuovo Delhi, 3 aprile 2025 – Un turista statunitense di 24 anni, Mykhailo Viktorovych Polyakov, è stato arrestato dalla polizia indiana dopo aver cercato di entrare in contatto con la tribù sentinelese, una popolazione isolata e incontaminata dal mondo esterno. L’incidente è avvenuto nelle isole Andamane, una regione indiana famosa per la protezione delle sue tribù indigene.

Secondo quanto riferito dalla polizia delle Andamane, Polyakov è riuscito a sbarcare sull’isola di North Sentinel, che è severamente vietata agli estranei, portando con sé una noce di cocco e una lattina di Diet Coke come offerta alla tribù. La legge indiana vieta a chiunque di avvicinarsi a meno di 5 km dall’isola per evitare la diffusione di malattie e per proteggere lo stile di vita della tribù.

Polyakov ha utilizzato un gommone motorizzato per attraversare circa 35 chilometri di mare aperto e raggiungere l’isola. Una volta arrivato, ha trascorso circa cinque minuti sulla riva, dove ha lasciato le sue offerte, raccolto sabbia e registrato un video prima di tornare sulla sua barca. La polizia ha poi esaminato il suo filmato per confermare il suo ingresso nell’area protetta.

Il turista è stato arrestato due giorni dopo il suo sbarco e messo in custodia cautelare per ulteriori interrogatori. Le autorità hanno avviato indagini per identificare eventuali complici che lo abbiano aiutato nel suo tentativo di contatto con la tribù.

L’episodio riporta alla mente l’incidente del 2018, quando un altro turista, John Allen Chau, un missionario americano, fu ucciso dalla tribù mentre cercava di evangelizzarli. Le autorità indiane, in quell’occasione, non avviarono alcuna indagine sulla sua morte, poiché la legge locale proibisce l’accesso all’isola per motivi di sicurezza.

Le isole Andamane, che ospitano anche la tribù Jarawa, sono al centro di una crescente attenzione internazionale per la protezione delle loro popolazioni indigene, sempre più minacciate dal contatto con il mondo esterno. In passato, i turisti hanno cercato di entrare illegalmente in contatto con queste tribù, nonostante i divieti severi.

Le autorità locali stanno ora rafforzando le misure di sicurezza per evitare ulteriori intrusioni e tutelare le tribù isolate dalle influenze esterne.