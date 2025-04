Viaggi 2025 – Le destinazioni low cost da scegliere

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO – CLICCA QUI

Se stai programmando un viaggio low cost per il 2025, c’è uno studio che potrebbe aiutarti a scegliere la destinazione perfetta. Il sito di comparazione HelloSafe ha analizzato 131 Paesi per individuare quelli in cui è possibile soggiornare spendendo meno. La classifica si basa sul costo medio giornaliero per persona, considerando spese per alloggio (hotel o Airbnb), cibo (basato sugli indici CPI e sui costi della ristorazione) e trasporti locali. Sono esclusi i voli interni.

Il verdetto? Le mete più convenienti non sono necessariamente quelle più scontate.

In vetta il Laos: bastano 14,80 € al giorno

A guidare la classifica c’è il Laos, dove con meno di 15 euro al giorno si può coprire il costo di vitto, alloggio e spostamenti. Tra le attrazioni da non perdere ci sono il lago Ang Nam Ngum, il Museo Nazionale e il Parco del Buddha. Sul podio seguono Kazakistan (18,20 €) e Ruanda (20 €), mentre Ghana (21,20 €) e Mongolia (22,90 €) completano la top 5.

Tra le sorprese c’è la presenza della Moldavia, unico Paese europeo nella top 15, con una spesa media giornaliera di 34 euro. Figurano anche Armenia (24,70 €) e Georgia (26,70 €), due destinazioni del Caucaso sempre più apprezzate dai viaggiatori avventurosi. Il Nepal chiude la classifica con un budget medio di 34,70 € al giorno.

Come risparmiare anche sui voli

Per ridurre ulteriormente i costi, l’agenzia di viaggi online eDreams consiglia di prenotare i voli tra le 2 e le 6 del mattino, da uno a tre mesi prima della partenza. Le destinazioni come El Salvador, Arabia Saudita e Bahamas offrono tariffe migliori se prenotate con almeno 91 giorni di anticipo. Se sogni una vacanza su un’isola, pianifica il viaggio tra agosto e ottobre: potresti risparmiare fino al 25% rispetto agli altri periodi dell’anno.

Insomma, viaggiare nel 2025 può essere ancora accessibile, basta sapere dove (e quando) andare.