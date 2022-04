Gas russo: l’UE invita gli europei a guidare meno e lavorare da casa per liberarsi dalla dipendenza, tutti i consigli (per risparmiare)

L’UE esorta le persone a guidare meno, abbassare l’aria condizionata e lavorare da casa tre giorni alla settimana, per ridurre la dipendenza dal petrolio e dal gas russi.

La Commissione europea afferma che le misure, elaborate con l’Agenzia internazionale per l’energia, farebbero risparmiare alle famiglie quasi 500 euro all’anno in media.

Se tutti i cittadini dell’UE seguissero il piano in nove punti, intitolato “Fare la mia parte”, si risparmierebbe abbastanza petrolio per riempire 120 super petroliere e abbastanza gas naturale per riscaldare quasi 20 milioni di case.

L’UE e l’AIE hanno affermato:

Persone in tutta Europa hanno aiutato l’Ucraina facendo donazioni o aiutando direttamente i rifugiati e molti vorrebbero fare di più. La maggior parte delle famiglie sta anche sperimentando bollette energetiche più elevate a causa della crisi energetica esacerbata dalla guerra. Usare meno energia non è solo un modo immediato per gli europei di ridurre le bollette, ma sostiene anche l’Ucraina riducendo la necessità di petrolio e gas russi, contribuendo così a ridurre i flussi di entrate che finanziano l’invasione.

Secondo il piano, abbassare il termostato di 1°C farebbe risparmiare circa il 7% dell’energia utilizzata per il riscaldamento, mentre impostare un condizionatore d’aria più caldo di 1°C potrebbe ridurre la quantità di elettricità utilizzata fino al 10%.

Hanno invitato i cittadini a: