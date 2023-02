M’illumino di meno, il 16 febbraio monumenti spenti e iniziative in Biblioteca

Il Comune aderisce alla giornata del risparmio energetico di Caterpillar e Rai Radio2. Tra gli eventi, anche la nuova rassegna della Bertoliana “Quartieri letterari” con la presentazione del libro di Paolo M. Stella “Incursioni di enigmistica botanica”Il 16 febbraio torna M’Illumino di meno, la manifestazione istituita dalla trasmissione di Rai Radio2 “Caterpillar” con l’intenzione di promuovere e sensibilizzare ai temi del risparmio energetico. Anche quest’anno il Comune aderisce con numerose iniziative promosse dall’assessorato all’ambiente e dalla Biblioteca Bertoliana. Dalle 18 alle 20 di giovedì 16 febbraio verranno spente le luci di piazza dei Signori e piazza delle Erbe che illuminano la Basilica Palladiana, delle mura scaligere di viale Mazzini e di piazzale della Vittoria. Alle 18 niente luci anche per la Biblioteca Bertoliana: a Palazzo San Giacomo e Palazzo Costantini e nelle biblioteche di Villaggio del Sole e di Laghetto sarà offerto un concerto al buio. Dal 15 al 17 febbraio la Bertoliana proporrà anche una serie di iniziative che coinvolgeranno sia le biblioteche di quartiere sia la sede storica. Tra queste, in qualità di partner del progetto Bill – Biblioteca della legalità, giovedì 16 febbraio alle 18 la Biblioteca Bertoliana presenterà nella sede di Villa Tacchi il libro di Paolo M. Stella, “Incursioni di enigmistica botanica”. Si tratta del primo romanzo dell’autore vicentino. L’incontro sarà condotto e moderato da Guido Zovico.“Anno dopo anno M’illumino di Meno ha promosso e raccontato le molte azioni, piccole e grandi, che ciascuno di noi può fare – spiega l’assessore all’ambiente e alla cultura Simona Siotto – per l’ambiente e il risparmio energetico. Come per ogni edizione partecipiamo a questa iniziativa di sensibilizzazione per non fare marcia indietro e rinnovare l’attenzione verso il territorio in cui viviamo e la sostenibilità dei nostri comportamenti”.”La Biblioteca Bertoliana – continua Chiara Visentin, presidente della Biblioteca Bertoliana – è ormai da molti anni che aderisce con entusiasmo a questa iniziativa: un solo giorno all’anno che anche per noi dovrebbe portare invece più spesso verso la consapevolezza a nuovi stili di vita ecologica. Tutte le nostre sedi si sono attivate, solo così, da piccole e continue risposte e gesti individuali possiamo costruire una risposta globale. Quest’anno la giornata del 16 febbraio la inauguriamo già il giorno prima con un bellissimo laboratorio sui libri e la concludiamo addirittura il giorno dopo, il 17, sempre con una iniziativa per i più piccoli. In queste azioni di economia e cultura sostenibili la nostra istituzione non manca mai per suggerire ai grandi e ai piccoli un maggiore rispetto verso gli animali, le cose intorno a noi e le persone. Un messaggio di pace. Come negli anni scorsi spegneremo nel tardo pomeriggio di giovedì le luci nelle biblioteche, allietando gli utenti con la musica. Per questo ringraziamo la collaborazione del Conservatorio Pedrollo e dei suoi allievi. E ancora la presentazione di un interessante libro che parla di ambiente ma anche di giustizia ecologica sostenendo il progetto Bill-Biblioteca della legalità che ci vede tra i partner più attivi”.M’Illumino di meno in BibliotecaQuest’anno l’evento ha assunto una veste istituzionale: nell’aprile dell’anno scorso il Parlamento ha scelto questa data per la “Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili” in ricordo del giorno di entrata in vigore del protocollo di Kyoto nonché data della prima edizione della campagna di Caterpillar. Le iniziative della Biblioteca Bertoliana per questa edizione “storica” partiranno dalla sede della biblioteca di Villaggio del Sole il 15 febbraio, alle 16,30 con il laboratorio per bambini dai cinque anni: “Ops! Si è rotto: nozioni di pronto soccorso “librario” per non gettare i libri rotti, ma farli vivere più a lungo”. Ai bambini verranno insegnate alcune soluzioni che servono a risolvere i più comuni “infortuni” in cui può incorrere un libro (laboratorio a numero chiuso; per prenotazioni o informazioni telefonare al numero 0444578266 oppure scrivere alla mail vsole.bertoliana@comune.vicenza.it.Il 16 febbraio sarà ricco di iniziative: si partirà dalla biblioteca di Anconetta, alle 17.30, con Il carnevale degli animali, letture con Kamishibai a cura di Mariairene Didoni e Elena Dalla Valeria per bambini dai tre ai sette anni (attività a numero chiuso; per prenotazioni o informazioni telefonare al numero 0444578264 oppure scrivere alla mail anconetta.bertoliana@comune.vicenza.it).Nello stesso giorno, il tradizionale invito a spegnere le luci alle 18 in biblioteca Bertoliana sarà caratterizzato dalla musica. Le sedi centrali di Palazzo San Giacomo e di Palazzo Costantini e le biblioteche di quartiere di Villaggio del Sole e di Laghetto a quell’ora offriranno “Un concerto al buio” a cura degli studenti del conservatorio di Musica “A. Pedrollo”: Samuele Romano, tromba, Luca Brentegani, clarinetti, Marco Cecconi, trombone, Alessia Calvi, flauto, Martina Bezzan, flauto, Laxman Martin, violino solo, Alessandro Juncos, sax alto, Riccardo Fachinat, sax baritono. Alla biblioteca di Laghetto le musiche saranno inframezzate da letture ad alta voce a cura di un gruppo di lettori coordinati da Loris Rampazzo.Sempre alle 18, nella biblioteca di quartiere di Villa Tacchi, ci sarà un nuovo appuntamento con la rassegna “Quartieri letterari”.Le iniziative dedicate a “M’Illumino di meno” termineranno il 17 febbraio alle 16.30 con la lettura e il laboratorio in programma in Riviera Berica, “Riflettiamoci”, a cura di Gilda Spadini e dedicato alla luce, per bambini dai cinque ai nove anni (laboratorio a numero chiuso; per prenotazioni o informazioni telefonare al numero 0444578262 oppure scrivere alla mail rberica.bertoliana@comune.vicenza.it).Maggiori informazioni sul sito della biblioteca Bertoliana www.bibliotecabertoliana.it e sulle pagine facebook e instagram dell’istituzione.La rassegna “Quartieri letterari”Giovedì 16 febbraio alle 18, nella biblioteca di quartiere di Villa Tacchi, per la rassegna “Quartieri letterari. Presentazioni di libri nelle sedi decentrate della Bertoliana”, Paolo M. Stella presenterà il suo libro: “Incursioni di enigmistica botanica”, edito nel 2021 da Bookabook. Modererà Guido Zovico (per prenotazioni o informazioni telefonare al numero 0444578263 oppure scrivere alla mail vtacchi.bertoliana@comune.vicenza.it).Anche gli alberi parlano, ma il loro non è un linguaggio semplice da comprendere: a riuscirci è uno strampalato gruppo di incursori di enigmistica botanica che con l’aiuto di una maestra in pensione, attraverso enigmi e rebus, daranno voce agli alberi di un piccolo paesino dell’Altopiano di Asiago per salvarli dall’abbattimento.

Continua con questo appuntamento la rassegna “Quartieri letterari”, che ha l’obiettivo di far incontrare i libri e gli autori contemporanei con i loro lettori nelle sei biblioteche di pubblica lettura della città. L’incontro con Paolo M. Stella si connota di un valore aggiunto: la presentazione del libro rientra tra le attività promosse dalla Bertoliana per sostenere il progetto Bill-Biblioteca della legalità che vede coinvolti, insieme alla biblioteca cittadina, l’assessorato all’istruzione del Comune di Vicenza e Rbs – Rete biblioteche scolastiche vicentine. Bill vuole essere un invito a promuovere attraverso la lettura i valori della legalità e della giustizia e individua nella riflessione sulla salvaguardia dell’ambiente la volontà di rinnovare i principi ispiratori della nostra Costituzione. In quest’occasione si fa particolare riferimento alla recente antologia Bill “Arboreti di carta e alberi per la vita”.L’ingresso all’evento è libero e gratuito. L’accesso sarà consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili.Per informazioni: vtacchi.bertoliana@comune.vicenza.it; tel. 0444 578263