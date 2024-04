AUSTRALIA – 160 cetacei spiaggiati nel Sud Ovest del Paese

Il Dipartimento per la biodiversità, la conservazione e la fauna selvatica australiano (DBCA) ha reso noto giovedì 25 aprile che quasi 160 cetacei si sono spiaggiati su una distanza di 500 metri lungo la spiaggia di Toby’s Inlet, vicino a Dunsborough, nel sud-ovest dell’Australia.

Degli oltre 160 cetacei, circa 130 sono stati fortunatamente salvati, mentre purtroppo almeno 28 di loro hanno perso la vita. Tuttavia, la situazione non è ancora completamente risolta, poiché gruppi di globicefali potrebbero ritrovarsi spiaggiati nuovamente, anche dopo essere stati liberati. Gli aerei di sorveglianza nella zona continuano quindi a monitorare la situazione, osservando se gli animali liberati tornino a riva. Le autorità e gli esperti coinvolti nelle operazioni di salvataggio hanno lavorato per scoraggiare le persone dall’aggregarsi nelle vicinanze.

L’evento ha suscitato una notevole manifestazione di solidarietà in Australia, con un grande afflusso di volontari che sono accorsi in aiuto degli animali. Tuttavia, paradossalmente, la folla ha reso difficile l’accesso alla spiaggia per gli specialisti della fauna selvatica. Con una sola strada d’accesso e d’uscita dall’area, la città di Busselton ha inviato ranger per aiutare a gestire il traffico. Nel frattempo, l’autorità per i parchi e la fauna selvatica dell’Australia occidentale DBCA ha cercato di sensibilizzare il pubblico sulle potenziali minacce rappresentate dalle aggregazioni di cetacei.