Lago di Fimon: anfibi falcidiati da bici e quad

L’allarme è lanciato da SOS Anfibi Vicenza dalla propria pagina facebook. Il video documenta il passaggio degli anfibi su una strada. Usciti dal Lago si dirigono verso le campagne circostanti. Un evento che l’associazione segue con propri volontari che cercano di metterli in salvo (come documentano altri video sulla pagina).

“Un’oasi naturalistica (il SIC Colli Berici) trattata come un parco da divertimenti: gara di bici, con quad, moto e musica ad alto volume” scrive l’associazione. Il video mostra il passaggio di minuscoli girini che vengono schiacciati dalle ruote di un quad.

“Come vedete – continua Sos Anfibi nel messaggio – le nuove generazioni di anfibi in uscita dall’acqua sono falcidiate senza attenzione, vanificando anche i nostri anni di interventi a salvaguardia. E pensare che basta autorizzare queste manifestazioni in un periodo dell’anno più idoneo. Che attenzione viene data al nostro territorio e futuro?”.

Solo qualche giorno prima l’associazione aveva annunciato la migrazione e l’impegno dei volontari per tale evento.

Così scrivevano: “Sabato e domenica alcuni volontari del nostro gruppo si sono messi all’opera per mettere in salvo migliaia di girini pronti per uscire dal lago di Fimon.

Purtroppo il punto del lago in cui si trovavano era vicinissimo a una strada ad alto traffico automobilistico e pedonale.

Si è dunque valutato e concordato con la Polizia Provinciale e la Provincia di traslocarli sugli stagni al di fuori della zona veicolare e in altri punti più sicuri dello stesso lago”.