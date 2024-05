Riscaldamento globale: le previsioni volgono al peggio (aumento di almeno 2,5° entro fine secolo)

Secondo un’indagine condotta da centinaia di scienziati, il pianeta sta procedendo verso un riscaldamento di almeno 2,5°C, con conseguenze disastrose per l’umanità. L’allarme è lanciato dal The Guardian Uk.

Centinaia dei più autorevoli scienziati climatici del mondo prevedono che le temperature globali aumenteranno di almeno 2,5°C (4,5°F) entro questo secolo, superando gli obiettivi concordati a livello internazionale e generando conseguenze catastrofiche per l’umanità e il pianeta. Questo emerge da un’esclusiva indagine condotta dal Guardian.

Quasi l’80% dei partecipanti, tutti membri dell’autorevole Gruppo Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC), prevede un riscaldamento globale di almeno 2,5°C rispetto ai livelli preindustriali, mentre circa la metà prevede un aumento di almeno 3°C (5,4°F). Solo il 6% ritiene che si raggiungerà il limite concordato a livello internazionale di 1,5°C (2,7°F).

Molti scienziati delineano un futuro “semi-distopico”, caratterizzato da carestie, conflitti e migrazioni di massa, causati da ondate di calore, incendi, inondazioni e tempeste più intense e frequenti rispetto a quelle già osservate.

Numerosi esperti hanno espresso sensazioni di disperazione, rabbia e paura per l’incapacità dei governi di agire nonostante le evidenze scientifiche chiare.

“Gli anni a venire saranno caratterizzati da gravi turbamenti sociali”, afferma Gretta Pecl dell’Università della Tasmania. “Le autorità saranno sopraffatte da una serie di eventi estremi, la produzione alimentare sarà compromessa. Non posso immaginare un futuro più desolante di questo”.

Tuttavia, molti sottolineano che la lotta contro il cambiamento climatico deve continuare, indipendentemente dall’entità dell’aumento della temperatura globale, poiché anche una piccola riduzione può significativamente ridurre il dolore umano.

Peter Cox, dell’Università di Exeter nel Regno Unito, afferma: “Il cambiamento climatico non diventerà improvvisamente pericoloso a 1,5°C; lo è già. E non sarà la fine del mondo se superiamo i 2°C, che potrebbe accadere”.

Il Guardian ha contattato ogni autore principale o revisore disponibile dei rapporti dell’IPCC dal 2018. Quasi la metà ha risposto, pari a 380 su 843. I rapporti dell’IPCC rappresentano il punto di riferimento nel campo del cambiamento climatico, approvati da tutti i governi e sviluppati da esperti nelle scienze fisiche e sociali. Questi risultati mostrano che molte delle persone più esperte del pianeta si aspettano una devastazione climatica nei prossimi decenni.

La crisi climatica ha già causato danni significativi alle vite e ai mezzi di sussistenza in tutto il mondo, con un riscaldamento globale medio di soli 1,2°C (2,16°F) negli ultimi quattro anni. Jesse Keenan, della Tulane University negli Stati Uniti, avverte: “Questo è solo l’inizio: preparatevi”.

Nathalie Hilmi, del Centro Scientifico di Monaco, che prevede un aumento di 3°C, concorda: “Non possiamo restare al di sotto dei 1,5°C”.

Gli esperti sottolineano l’importanza di prepararsi massicciamente per proteggere le persone dai prossimi disastri climatici. Leticia Cotrim da Cunha, dell’Università statale di Rio de Janeiro, si dice “estremamente preoccupata per il costo in vite umane”.

L’obiettivo di 1,5°C è stato stabilito per evitare il peggio della crisi climatica ed è considerato una guida cruciale per i negoziati internazionali. Tuttavia, le attuali politiche climatiche indicano che il mondo si sta dirigendo verso un aumento di circa 2,7°C, e l’indagine del Guardian suggerisce che pochi esperti dell’IPCC si aspettano che il mondo intraprenda le enormi azioni necessarie per ridurlo.

Gli scienziati più giovani si mostrano più pessimisti, con il 52% dei partecipanti sotto i 50 anni che prevede un aumento di almeno 3°C, rispetto al 38% degli over 50. Inoltre, le scienziate sono più pessimiste degli scienziati maschi, con il 49% che prevede un aumento della temperatura globale di almeno 3°C, rispetto al 38% dei maschi. Non ci sono grandi differenze tra gli scienziati provenienti da diversi continenti.

Dipak Dasgupta, dell’Energy and Resources Institute di Nuova Delhi, ha dichiarato: “Se il mondo, così incredibilmente ricco, rimane inerte e non fa abbastanza per affrontare la difficile situazione dei poveri, alla fine perderemo tutti”.

Gli esperti hanno individuato le ragioni per cui il mondo non riesce ad affrontare la crisi climatica. Quasi tre quarti dei partecipanti hanno citato la mancanza di volontà politica, mentre il 60% ha attribuito la colpa anche agli interessi acquisiti delle imprese, come l’industria dei combustibili fossili.

Molti hanno anche evidenziato la disuguaglianza e l’incapacità del mondo ricco di assistere i poveri, che sono più colpiti dagli impatti climatici. “Prevedo un futuro semi-distopico con dolore e sofferenza significativi per le popolazioni del sud del mondo”, ha detto uno scienziato sudafricano, che ha preferito restare anonimo. “La risposta del mondo fino ad oggi è riprovevole: viviamo in un’epoca di sciocchi”.

Circa un quarto degli esperti dell’IPCC intervistati riteneva che l’aumento della temperatura globale potesse essere contenuto a 2°C o meno, ma anche loro hanno moderato le loro speranze.

“Sono convinto che abbiamo tutte le soluzioni necessarie per seguire un percorso verso i 1,5°C e che le attueremo nei prossimi 20 anni”, ha dichiarato Henry Neufeldt, del Centro Climatico delle Nazioni Unite a Copenaghen. “Ma temo che le nostre azioni possano arrivare troppo tardi e superare uno o più punti critici”.

Lisa Schipper, dell’Università di Bonn in Germania, ha affermato: “La mia unica fonte di speranza è il fatto che, come educatrice, posso vedere la prossima generazione essere così intelligente e comprendere la politica”.