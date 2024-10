Riapre a Vicenza il Centro di via dei Mille: volontari chiamati a raccolta

Riaprirà in novembre il Centro per la documentazione pedagogica e la didattica laboratoriale di via dei Mille e, in vista della ripresa delle attività, il Comune chiama a raccolta i volontari. L’obiettivo è considerare idee e progetti, così da ripartire a pieno ritmo dopo la positiva esperienza dei mesi scorsi.

Proprio per questo sono previsti due incontri con l’assessore all’istruzione Giovanni Selmo, al Centro in via dei Mille, mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre, dalle 17 alle 19. Incontri, a cui parteciperanno anche referenti del personale del Comune, indirizzati a volontari (nuovi o che hanno già operato nella struttura in passato) e ad associazioni interessate a dare la propria disponibilità.

«L’esperienza dello scorso anno è stata positiva e molto stimolante – le parole dell’assessore Giovanni Selmo -, si è creato un clima generativo che ha visto iniziative nascere anche in corso d’anno, con più di 800 utenti da gennaio a giugno. In questi giorni stiamo ricevendo molte richieste di persone che chiedono di potersi prenotare e si presentano già al Centro desiderose di nuove iniziative per tutte le età. È nostra intenzione riaprire il Centro nel mese di novembre. Nel frattempo stiamo lavorando per iniziare al meglio. Voglio da subito ringraziare tutte le persone che hanno speso tempo ed energie per il Centro e che si stanno rimettendo in gioco, per rilanciare l’impegno comune a lavorare per il bene della nostra comunità. Questo invito è rivolto anche a tutti i cittadini e le associazioni che non hanno collaborato finora con il Centro, ma che si sentono incuriositi o interessati a dare la propria disponibilità per la nuova stagione».

Il Comune sta informatizzando su Google form online sia la prenotazione delle attività, che la presentazione dei progetti da parte di insegnanti/volontari. È poi stato attivato un numero Whatsapp del Centro (3408531377), per una gestione più agile delle comunicazioni.

Per proporre un’attività sarà necessario compilare il seguente modulo online, definendo ambiti, destinatari, orari, tempi e obiettivi di ciascun progetto: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegOPlkyVDF9oADqblpNqcBAGuyyNarEAo0UJ3NItovRpuiHg/viewform

Le proposte accolte andranno a formare il calendario delle attività 2024/2025 che verrà diffusa nelle scuole e nei contesti educativi. Per informazioni e per fissare eventuali appuntamenti per presentare la proposta, è possibile scrivere una mail all’indirizzo: centrodocumentazione@comune.vicenza.it