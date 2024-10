Si punta alla Grande Vicenza: incontro a Palazzo Trissino con Conte (sindaco di Treviso) e i sindaci contermini

Erano dodici i rappresentanti dei Comuni contermini alla città di Vicenza presenti questa mattina a palazzo Trissino, per un incontro organizzato dal Comune capoluogo, a cui hanno partecipato il sindaco Giacomo Possamai, e il primo cittadino di Treviso Mario Conte, rispettivamente vice e presidente dell’Anci Veneto. Al tavolo erano dunque presenti sindaci o assessori dei Comuni di Altavilla, Arcugnano, Caldogno, Costabissara, Dueville, Longare, Monteviale, Monticello Conte Otto, Quinto Vicentino, Torri di Quartesolo, Bolzano Vicentino e Sovizzo (Creazzo assente giustificato).

Argomento centrale dell’iniziativa, le sinergie future da mettere in campo tra il Comune capoluogo e le realtà amministrative dell’hinterland vicentino, su temi che richiedono la collaborazione e il coordinamento tra la città e i Comuni contermini, come la richiesta di finanziamenti regionali, nazionali o europei: un progetto, quello della “Grande Vicenza”, che punta a ricalcare quanto fatto dalla città di Treviso, con il progetto “Grande Treviso”, attraverso un piano strategico che verrà presentato a breve.

«Questa mattina assieme ai sindaci dei Comuni contermini abbiamo ospitato a palazzo Trissino Mario Conte, sindaco di Treviso e presidente di Anci Veneto – le parole del sindaco Giacomo Possamai -, perché a Treviso da qualche anno hanno attivato un progetto che si chiama “Grande Treviso” di coordinamento e condivisione con i Comuni dell’hinterland. Questo progetto ha consentito di costruire politiche comuni sulla mobilità, le infrastrutture, le aree verdi, il sociale, e anche di attrarre risorse importanti dall’Europa, dal Governo e dalla Regione. È un tema che a Vicenza è sul piatto da anni, la “Grande Vicenza”, il coordinamento tra i Comuni, però è tempo di passare dalle parole alla realtà. A breve presenteremo un piano strategico assieme agli altri Comuni dell’hinterland di Vicenza, per fare quello che Treviso ha fatto in questi anni: andare a recuperare risorse là dove ci sono».

Parole ribadite dal sindaco Mario Conte: «Ringrazio il sindaco Possamai e i colleghi sindaci vicentini per aver voluto condividere un’esperienza nata nel 2021 che ci ha dato la possibilità di affrontare tematiche che da soli, ogni singola municipalità, non avremmo nemmeno potuto immaginare di affrontare. Siamo partiti dalla mobilità e oggi parliamo di politiche ambientali, parliamo di trasporto pubblico, di aspetti culturali, e così affronteremo tutto ciò che riguarda le nostre comunità, in modo particolare gli ambiti sociali. Oggi sono venuto qui a condividere questa esperienza, perché riteniamo che questo nuovo schema politico amministrativo possa essere il futuro della regione Veneto, ma anche a livello nazionale, dove non si parla più di territori comunali ma si parla di comunità, mettendo al centro le persone e le loro esigenze, indipendentemente dai Comuni di residenza. Ringrazio quindi i Comuni vicentini e auguro a loro buona fortuna, e ringrazio anche i Comuni trevigiani che hanno sposato e sostenuto questo progetto che sta portando dei benefici importanti».