200 nuovi alberi a Vicenza grazie a UILca

Si è conclusa la campagna “la UILca regala un albero” con cui il sindacato UIL Bancari di Vicenza aveva promosso una campagna per donare un albero ad ogni iscritto che ne avesse fatto richiesta.

83 sono i colleghi che hanno aderito all’iniziativa e in questi giorni si vedranno recapitare in filiale o nel luogo di lavoro un sempreverde o un arbusto, a seconda della richiesta fatta.

“Ringrazio Massimiliano D’Andrea, nostro iscritto, che ha suggerito l’iniziativa e noi l’abbiamo subita raccolta, perché vogliamo essere un sindacato che guarda al futuro e a quanto ci sta intorno, in primis all’ambiente. Ascoltiamo i nostri iscritti e i loro suggerimenti e questa è stata un’iniziativa colta al volo per il bene anche del nostro futuro ” dichiara Mirko Vigolo segretario generale della UILca di Vicenza.

Saranno invece oltre 118 gli alberi che formeranno “il bosco della UILCA” che sarà inaugurato il prossimo autunno nella campagna “un albero per ogni iscritto” che la Uilca Veneto ha promosso nell’ultimo trimestre 2023.

“Un piccolo contributo se pensiamo all’ ambizioso obiettivo globale necessario per la salvaguardia del Pianeta; al vertice G20 di Roma è stato stabilito il traguardo entro il 2030 di piantare mille miliardi di alberi. Le città rappresentano meno del 2% delle terre emerse. Da questo 2% proviene l’80% di anidride carbonica, l’80% dei rifiuti e l’80% del consumo delle risorse del pianeta.

Gli alberi, come li definisce il biologo Stefano Mancuso, sono “delle colonnine ad alta efficienza per l’assorbimento di anidride carbonica” e la loro piantumazione è una scelta indispensabile, un investimento per il nostro futuro al quale Uilca Veneto vuole contribuire attivamente.” Dichiara Elisa Carletto, segretario Generale UILCA Veneto