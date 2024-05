Devastanti inondazioni nel Brasile ‘veneto’: decine di morti e sfollati

Frane, città completamente sommerse, smottamenti di fango… Il Rio Grande do Sul, situato nel sud del Brasile, ha recentemente sperimentato un episodio di inondazioni di proporzioni storiche per la regione. Il governatore Eduardo Leite ha definito questa calamità come il “peggiore disastro climatico” mai visto in quest’area del Paese, che confina con Uruguay e Argentina. “Esprimo il mio più profondo cordoglio per tutte le vite perdute”, ha dichiarato giovedì 2 maggio. “Attualmente sono stati registrati 29 decessi e, con grande dolore, sappiamo che ci saranno altre vittime.” Si contano anche 60 persone disperse.

Si tratta di una regione di forte immigrazione veneta. Anche la mappe di google segnalano tali inondazioni, in particolare in prossimità di Bento Goncavales, Nova Vicenza e Garibaldi.

Dall’alto, le immagini mostrano interi quartieri completamente sommersi dalle acque. Talvolta, solo i tetti delle case emergono dalla superficie dell’acqua marrone. “Non ho mai visto nulla del genere”, lamenta Raul Metzel, residente a Capela de Santana, una delle città colpite duramente dalla tempesta. “Tutto è sott’acqua e la situazione potrebbe peggiorare ancora. Non sappiamo quanto le acque continueranno a salire.”

Di fronte all’urgenza della situazione, le autorità dello Stato hanno dichiarato lo “stato di pubblica calamità” mercoledì sera. Per supportare le operazioni di soccorso, sono stati inviati oltre 600 soldati per rinforzare le forze già presenti sul campo e distribuire aiuti alimentari alle vittime. Giovedì, il presidente Lula ha visitato la regione, promettendo che al Rio Grande do Sul “non mancheranno risorse umane” nei prossimi giorni per affrontare queste condizioni meteorologiche disastrose. Complessivamente, almeno 154 comunità sono state colpite dalle inondazioni.

Negli ultimi tempi, sono aumentate le evacuazioni dei residenti: oltre 10.000 persone hanno dovuto abbandonare le proprie case, mentre circa 4.600 sono state accolte in strutture di accoglienza. La popolazione è sconvolta dalle enormi perdite subite. Alcuni sono preoccupati per i loro cari, come Claudio Oliveira, un meccanico di 54 anni di Capela de Santana, il cui parenti vivono a venti chilometri di distanza dalla città. “Non possiamo fare nulla”, sospira. “Non possiamo nemmeno andare a prenderli e portarli a casa nostra.”