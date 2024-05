Incidente stamane a Vicenza Ovest, all’uscita dell’autostrada per un incidente fra un’auto ed un camion entrati in collisione all’uscita autostradale e della tangenziale. Non vi sarebbero feriti ma il mezzo pesante sta occupando la carreggiata bloccando il traffico in uno degli snodi più critici della viabilità cittadina

Sul posto la Polizia Locale.