VICENTINO – Motociclista cade e finisce in un dirupo

Alle 13:40, di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 72 in località Pradipaldo a Marostica per soccorrere una motociclista caduta e poi sbalzata fuori strada in dirupo sei metri sotto il piano stradale del nono tornante, rimanendo ferita.

La caduta della donna, facente parte di un gruppo di altri motociclisti, è stata attenuata dalla presenza di vegetazione nel burrone.

I vigili del fuoco arrivati da Bassano del Grappa con personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) hanno raggiunto la biker e prestato i primi soccorsi alla insieme al personale sanitario che è stato assicurato e fatto giungere sul posto. La motociclista, di nazionalità austriaca, dopo essere stata stabilizzata è stata posizionata su una barella toboga e calata per ulteriori 50 metri fino alla strada sottostante, dove era presente l’ambulanza che l’ha trasferita all’ospedale di Bassano del Grappa. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 15:20.