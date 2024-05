VENETO – Picchia e ferisce l’ex compagna e il figlio minorenne: arrestato

La sezione Radiomobile della Compagnia di Piove di Sacco dei Carabinieri ha arrestato un italiano di 41 anni per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine. Gli eventi sono avvenuti ieri sera a Saonara, quando una donna di 32 anni ha chiamato il 112 per chiedere aiuto.

La discussione, scaturita da motivi futili, è risultata essere solo l’ultima di una serie di litigi, mai segnalati dalla donna alle autorità. L’uomo, dopo aver minacciato e insultato la vittima, l’ha colpita più volte al viso e al corpo, arrivando persino a picchiare con schiaffi il figlio minore, intervenuto per difendere la madre. I Carabinieri hanno trovato l’uomo nei pressi della casa, aspettando la pattuglia.

Madre e figlio sono stati portati in ospedale vicino, dove sono stati trovati con multiple contusioni e traumi cranici. L’aggressore è stato portato al carcere di Padova.