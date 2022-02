Fuori strada con lo scooter: muore 36enne nel Vicentino

Grave incidente ieri sera intorno alle 22 a Camisano Vicentino. Un 36enne a bordo di uno scooter è finito rovinosamente fuori strada mentre stava percorrendo via Badia (che collega il centro di Camisano con Gazzo e Grantorto). L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti. Sul posto i sanitari del Suem 118 che nulla hanno potuto fare per salvarlo. Sul posto anche i carabinieri per l’identificazione della vittima, che non è stata immediata.