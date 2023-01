Da poco dopo le 15:30, i vigili del fuoco sono impegnati in Via Ca’ Minotto, a Rosà per l’incendio di una ventina di balle rettangolari di paglia, poste all’esterno di un capannone. I pompieri arrivati da Bassano e Vicenza con un’autopompa, un’autobotte e 7 operatori, hanno subito circoscritto le fiamme evitando il coinvolgimento del vicino deposito. Ancora in corso le operazioni di bonifica e l’accertamento delle cause.